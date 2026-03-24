임종룡 우리금융지주 회장(왼쪽)이 지난 23일 서울 여의도 텔레픽스 본사에서 조성익 대표에게 제품 설명을 듣고 있다. 사진=우리금융지주

임종룡 우리금융지주 회장이 23일 정기 주주총회에서 대표이사로 재선임됐다. 새 임기는 2029년 3월까지다.우리금융에 따르면 이날 주총에는 의결권 있는 발행주식 총수의 79.4%가 참석했고, 이 가운데 99.3%가 임 회장 선임에 찬성했다.앞서 2023년 3월 취임한 임 회장은 지난해 12월 임원후보추천위원회에서 회장 후보로 선정됐고 이날 주총을 통과해 연임을 확정 지었다.지난 3년 동안 임 회장은 우리투자증권 출범과 동양생명·ABL생명 인수를 이끌며 그룹의 사업 포트폴리오를 은행 중심에서 종합금융 체제로 확장했다는 평가를 받는다.연임이 확정된 직후 임 회장은 임직원들에게 보낸 메시지에서 “무거운 책임을 다시금 느낀다”며 “선도 금융그룹이라는 목표를 향해 함께 나아가자”고 말했다.별도의 취임식은 생략했다. 대신 첫 공식 일정으로 우주 인공지능(AI) 솔루션 스타트업 텔레픽스를 방문해 첨단 산업 현장을 점검하고 맞춤형 금융 지원을 약속했다.임 회장은 “현장에서 첨단 전략산업의 역동성을 직접 확인했다”며 “생산적 금융의 국가적 의미와 금융의 역할을 되새기는 계기가 됐다”고 강조했다.한편 이날 주총에서는 윤인섭·류정혜·정용건 사외이사 선임 안건도 의결됐다. 기말 배당금은 주당 760원(비과세)으로 확정됐다.김태림 기자 tae@hankyung.com