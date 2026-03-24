실적 감소는 이자이익 축소 영향이 컸다. 케이뱅크는 2024년 7월부터 가상자산 예치금 이자율을 인상하면서 수익성이 낮아졌고 이에 따라 지난해 이자이익은 4442억원으로 전년보다 7.8% 줄었다.
반면 비이자이익은 1133억원으로 약 40% 증가했다. 채권 매각 이익과 머니마켓펀드(MMF) 운용 수익 확대, 플랫폼 광고 수익 증가 등이 영향을 줬다.
수신 잔액은 자산시장 위축 영향으로 감소한 반면 여신은 확대됐다. 지난해 말 기준 수신 잔액은 28조4300억원으로 전년 대비 0.5% 줄었고, 여신 잔액은 18조3800억원으로 13% 증가했다. 개인사업자 대출 성장세가 두드러졌다. 개인사업자 대출 잔액은 1조1500억원에서 2조3100억원으로 늘었고, 이 가운데 부동산담보대출은 700억원에서 5600억원으로 급증했다.
건전성 지표인 중·저신용자 대출 비중도 규제 기준을 상회했다. 케이뱅크의 연간 평균 중·저신용 대출 비중은 33.7%로, 금융당국 권고치인 30%를 웃돌았다.
케이뱅크는 올해 고객 수를 1800만명까지 확대하는 한편 플랫폼과 기업대출, 인공지능(AI), 디지털자산 등 미래 성장 동력 확보에 속도를 낼 계획이다.
김태림 기자 tae@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지