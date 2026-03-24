사진=케이뱅크

인터넷전문은행 케이뱅크는 지난해 연간 당기순이익이 1126억원으로 전년(1281억원) 대비 12.1% 감소했다고 23일 밝혔다. 2년 연속 1000억원대 순이익을 유지했지만 성장세는 둔화됐다.실적 감소는 이자이익 축소 영향이 컸다. 케이뱅크는 2024년 7월부터 가상자산 예치금 이자율을 인상하면서 수익성이 낮아졌고 이에 따라 지난해 이자이익은 4442억원으로 전년보다 7.8% 줄었다.반면 비이자이익은 1133억원으로 약 40% 증가했다. 채권 매각 이익과 머니마켓펀드(MMF) 운용 수익 확대, 플랫폼 광고 수익 증가 등이 영향을 줬다.수신 잔액은 자산시장 위축 영향으로 감소한 반면 여신은 확대됐다. 지난해 말 기준 수신 잔액은 28조4300억원으로 전년 대비 0.5% 줄었고, 여신 잔액은 18조3800억원으로 13% 증가했다. 개인사업자 대출 성장세가 두드러졌다. 개인사업자 대출 잔액은 1조1500억원에서 2조3100억원으로 늘었고, 이 가운데 부동산담보대출은 700억원에서 5600억원으로 급증했다.건전성 지표인 중·저신용자 대출 비중도 규제 기준을 상회했다. 케이뱅크의 연간 평균 중·저신용 대출 비중은 33.7%로, 금융당국 권고치인 30%를 웃돌았다.케이뱅크는 올해 고객 수를 1800만명까지 확대하는 한편 플랫폼과 기업대출, 인공지능(AI), 디지털자산 등 미래 성장 동력 확보에 속도를 낼 계획이다.김태림 기자 tae@hankyung.com