정당 지지율, 민주 53.0%·국힘 28.1%

청와대사진기자단

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 16∼20일 전국 18세 이상 2513명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 지지율이 이같이 나타났다. 이 수치는 3주 연속 상승한 수치로, 전주대비 1.9%포인트(p) 올랐다.부정 평가는 2.5%p 하락한 32.5%였고, '잘 모름'이라고 응답한 비율은 5.3%로 집계됐다.리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추가경정예산(추경) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다.지난 19∼20일 전국 18세 이상 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%, 국민의힘이 28.1%의 지지율을 기록했다.민주당은 전주 대비 2.5%p 올랐고, 국민의힘은 3.8%p 내렸다. 개혁신당은 4.0%, 조국혁신당 3.0%, 진보당 0.8%로 각각 집계됐다. 무당층은 9.1%였다.두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 5.9%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 5.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com