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도널드 트럼프 미국 대통령이 예고한 이란의 발전소 ‘초토화(obliterate)’ 최후통첩 시한이 하루 앞으로 다가오면서 중동의 긴장감이 정점으로 치닫고 있다.트럼프 대통령은 전날 오후 8시께 “만약 이란이 지금 시점으로부터 48시간 이내에 아무런 위협 없이 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 미국은 가장 큰 발전소를 시작으로 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화할 것”이라고 경고했다.이에 미 해군과 해병대 수천 명이 중동으로 급파되며 실전 배치를 앞당기고 있다.마이크 왈츠 주유엔 미국 대사는 이날 폭스뉴스에 출연 이슬람 혁명수비대(IRGC)가 통제하는 가스 화력발전소 등을 잠재적 표적으로 지목했다.이스라엘 측 인사들은 이번 병력 이동이 단순한 무력시위가 아니며 호르무즈 해협이나 이란의 핵심 석유 수출 기지인 하르그르섬에 대한 지상군 투입까지 염두에 둔 행보라고 분석했다.이는 고공행진 중인 유가를 안전 시키고 해협 통제권을 확보해 전쟁의 ‘정치적 출구’를 찾으려는 전략으로 풀이된다.이란은 즉각 강경 대응을 선언했다. 이란 중앙군사본부는 발전소가 공격당할 경우 호르무즈 해협을 영구 폐쇄하고 페르시아만 내 미국의 에너지 시설과 해수 담수화 인프라를 타격하겠다고 맞불을 놓았다.전쟁이 4주째 접어들며 민간 시설 파괴 위협까지 더해지자 국제사회 극도의 불안감에 휩싸였다.미 정치권 내에서도 비판과 옹호가 엇갈리고 있다. 공화당 일각에서는 하르그섬을 장악해 이란 정권을 고사시켜야 한다고 주장하는 반면 민주당은 발전소 공격이 ‘전쟁 범죄’가 될 수 있다며 트럼프 대통령이 통제력을 잃었다고 맹비난했다.한편 현재까지 이란 측에서만 어린이를 포함해 약 1500명 이상의 사망자가 발생하는 등 인명 피해도 늘고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com