장인화 포스코그룹 회장이 2025년 3월 27일 서울 포스코센터에서 열린 그룹기술전략회의를 주재하고 있다. 사진=포스코홀딩스

포스코인터내셔널 본사. 사진=포스코인터내셔널

장인화 포스코그룹 회장이 강조해온 핵심광물 공급망 선점 전략이 포스코인터내셔널의 중희토류 투자로 구체화되고 있다.포스코인터내셔널은 포스코기술투자와 함께 250억원 규모의 기업형 벤처캐피탈(CVC) 1호 펀드를 조성하고, 첫 투자로 국내 희토류 분리정제 전문기업에 80억원을 투입한다고 23일 밝혔다. 단순 재무투자를 넘어 기술 협력과 신사업 발굴을 병행하는 구조다.이번 투자는 전기차 구동모터 핵심 소재인 중희토류 공급망 확보에 초점이 맞춰져 있다.디스프로슘(Dy), 터븀(Tb) 등은 고성능 영구자석에 필수적이지만 특정 국가 의존도가 높아 공급망 리스크가 지속 제기돼 왔다.포스코인터내셔널은 국내 투자와 함께 동남아시아 및 북미를 잇는 글로벌 공급망 구축에도 속도를 낸다.말레이시아 합작사업과 라오스 프로젝트를 통해 원료 조달 기반을 확보하고, 미국 리엘리먼트와 협력해 2027년부터 현지 생산에 나설 계획이다.이를 통해 '광산-분리정제-영구자석'으로 이어지는 희토류 전 밸류체인 구축을 추진한다.이 같은 행보는 장 회장이 지속 강조해온 '핵심광물 선제 확보' 기조와 맞닿아 있다. 장 회장은 2차전지 소재와 모빌리티 사업 경쟁력 강화를 위해 리튬과 희토류 등 전략 광물에 대한 적시 투자를 주문해왔다.포스코홀딩스는 호주 리튬광산과 아르헨티나 염호 지분 확보에 약 1조1000억원을 투자했으며, 올해부터 상업 생산을 통해 실적 기여가 본격화될 전망이다.업계에서는 이번 투자가 장 회장 리더십 아래 자원 확보부터 소재·부품까지 이어지는 수직계열화를 가속화하는 신호로 보고 있다.전기차 핵심소재 시장 주도권 확보를 위한 포스코그룹의 전략이 본격적인 실행 단계에 진입했다는 평가다.포스코인터내셔널 관계자는 "이번 투자는 핵심 광물 공급망 다변화와 모빌리티 소재 사업 경쟁력 강화를 동시에 추진하는 전략적 투자"라며 "앞으로도 CVC 펀드를 활용해 사업 연계성이 높은 유망 기업을 지속 발굴하고 신성장 동력을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com