HD현대는 최근 ‘조선소 특화 용접용 휴머노이드의 실증 및 상용화를 위한 공동개발 협약’을 체결했다. 사진 왼쪽부터 HD현대로보틱스 송영훈 솔루션개발부문장, HD한국조선해양 이동주 제조혁신연구소 부문장, 페르소나 AI 닉 래드포드(Nicolaus Radford) CEO). 사진=HD현대

HD현대가 조선소 용접 공정에 특화된 휴머노이드 로봇 실증과 상용화에 본격 나선다.HD현대는 경기 판교 HD현대글로벌R&D센터에서 HD한국조선해양, HD현대로보틱스, 미국 페르소나 AI와 '조선소 특화 용접용 휴머노이드 실증 및 상용화를 위한 공동개발 협약'을 체결했다고 23일 밝혔다.이번 협약은 지난해 체결한 용접 휴머노이드 개발 MOU의 후속 단계다.시제품이 기술 유용성과 가능성을 입증하면서 본격적인 실증과 고도화 단계로 넘어갔다.역할 분담에 따라 HD한국조선해양은 조선소 데이터를 기반으로 용접 교육 기술과 AI 모델을 개발하고, 실제 선박 건조 현장에서 실증을 수행한다.HD현대로보틱스는 시스템 통합과 용접 품질 분석·제어, 현장 테스트를 맡는다. 페르소나 AI는 조선 환경에 적합한 2족 보행 휴머노이드 플랫폼을 개발한다.HD현대는 이를 통해 용접, 이동, 인지, 정밀 제어 등 고난도 작업이 가능한 휴머노이드를 개발해 단계적으로 현장에 적용할 계획이다.HD현대 관계자는 "조선소 특화 휴머노이드는 작업자 안전을 강화하고 생산 효율을 높이는 미래 스마트조선소의 핵심 기반이 될 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com