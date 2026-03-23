홈 한경BUSINESS [속보] 코스피 급락에 매도 사이드카 발동 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603238949b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.23 09:15 수정2026.03.23 09:15 강홍민 기자 코스피 급락에 매도 사이드카 발동강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 한전, 2분기 전기요금 동결…“중동 리스크에 하반기는 어쩌나” “두 달도 안 남았다” 다주택자 발등에 불떨어지나 동국제강, 집중투표제 배제 삭제…소수주주 권익 반영 [2026 대한민국 소비자선호도 1위] 피부미용 의료기기 올리지오(OLIGIO) [속보] 나프타 수급난에…LG화학, 여수 2공장 셧다운 돌입