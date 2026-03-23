서울 서초구 반포 일대 아파트 전경./2026.3.17 사진=한경 임형택기자

서울 아파트 임대차 시장에서 재계약을 선택하는 갱신 계약 비중이 처음으로 절반을 넘어섰다.23일 국토교통부 실거래가 시스템 분석 결과에 따르면 이달 서울 아파트 전·월세 계약 중 갱신 계약 비중은 51.8%를 기록했다.지난해 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정된 이후 신규 매물 부족과 대출 규제가 맞물린 결과로 풀이된다.지난해 평균 41.2%였던 갱신 계약 비중은 올해 들어 가파르게 상승했다. 지역별로는 중랑구가 70.5%로 가장 높았고 영등포구와 강동구가 뒤를 이었다.강남 3구 역시 55%를 웃돌며 서울 전역에서 ‘눌러앉기’ 현상이 뚜렷했다. 이는 토지거래허가구역 지정으로 실거주 의무가 강화되면서 신규 전세 물량이 급감했기 때문으로 풀이된다.주목할 점은 갱신권 사용의 양극화다. 전세 계약은 갱신권 사용 비중이 53%에 달하며 보증금 방어에 적극적이었지만 월세는 29.7%로 낮았다.갱신권을 이미 소진한 임차인들이 이사 비용 부담을 피하기 위해 보증금 인상분만큼 월세로 돌려 재계약 하는 사례가 늘어난 영향이다.이러한 흐름은 임대차 시장의 ‘월세화’를 부채질하고 있다. 서울 아파트 월세 비중은 올해 47.9%까지 치솟았으며 특히 신규 계약 중 월세 비중은 52.5%에 달했다.전세 사기 여파로 임차인들의 월세 선호 현상이 커진 것과 함께 전세 대출이 막히면서 보증금이 부족한 임차인들이 전세를 보증부 월세로 전환하는 경우가 많은 것으로 업계는 보고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com