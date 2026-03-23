당근페이, 전 직군 공개 채용

당근페이가 전 직군 공개 채용을 진행한다.당근페이는 23일 ▲프로덕트 매니저 ▲프론트엔드 엔지니어 ▲백엔드 엔지니어(Kotlin) ▲사업개발 매니저 ▲운영 매니저 등 전 직군을 대상으로 공채를 진행한다고 23일 밝혔다.이번 채용에서 채용규모는 제한을 두지 않는다. 지원자 규모 및 역량 등을 판단해 유연하게 채용 규모를 정한다고 당근페이 측은 전했다.채용 절차는 서류 전형을 시작으로 화상 인터뷰, 직무 인터뷰, 컬처핏 인터뷰, 레퍼런스 체크, 처우 협의 등을 거쳐 최종 합격 및 입사 순으로 진행된다.또 이번 채용과 관련해 ‘당근 팀’ 유튜브 채널을 통해 당근페이 조직과 서비스를 소개하는 ‘당근페이 라이브톡’ 팟캐스트도 진행된다. 오는 26일, 31일, 4월 7일 총 세 차례에 걸쳐 진행되는 이번 콘텐츠에서는 당근페이가 만들어가고 있는 하이퍼로컬 금융 서비스 비전과 함께 각 직군의 역할, 조직 문화 등을 보다 자세히 확인할 수 있다. 참여 신청은 당근 공식 홈페이지에서 가능하다.당근페이 관계자는 “당근페이는 동네 생활 속 다양한 순간에 자연스럽게 사용되는 금융 서비스를 만들어가고 있다”며 “빠르게 성장하는 조직에서 새로운 하이퍼로컬 금융 경험을 함께 만들어갈 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com