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중동 변수로 에너지 가격이 급등하는 가운데 한국전력이 다음 달부터 적용되는 2분기(4~6월) 전기요금을 동결했다.한전은 23일 2분기(4~6월) 연료비조정요금을 지난 1분기와 동일한 1㎾h당 +5원으로 유지한다고 밝혔다. 가정용 전기요금은 12분기 연속, 산업용은 6분기 연속 동결됐다.전기요금은 기본요금, 전력량 요금, 기후환경요금, 연료비 조정요금 4가지로 구성된다.연료비 조정요금은 단기적인 에너지 가격 변동을 반영한다. 연료비 조정단가를 기준으로 산정된다. 연료비 조정단가는 해당 분기 직전 3개월간 유연탄과 액화천연가스(LNG), 브렌트유의 최근 3개월 평균 가격을 반영하는 등 연료비 변동 상황을 종합해 ㎾h당 ±5원 범위에서 결정된다. 국제 에너지 가격이 많이 오르면 ㎾h당 최대 5원까지 더 받는다. 반대로 내렸다면 5원까지 덜 받는다.한전은 코로나 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 국제 에너지 가격이 폭등했지만 2022년 3분기부터 국제연료비 인상 여부와 관계없이 줄곧 상한인 +5원을 계속 적용해왔다.전기요금은 먼저 한전이 연료비조정단가 변경안을 마련해 산업통상부에 제출한다. 이후 재정경제부와 협의를 거쳐 전기요금이 확정된다.한전은 내부적으로 최근 3개월간의 연료비 가격 동향을 반영해 2분기 적정 조정단가를 ㎾h당 -11.2원으로 산정했다. 4년 전 치솟았던 국제 연료비가 하향 안정화하면서 전기 요금을 인하할 여력이 생긴 것이다. 다만 한 번에 최대 -5원까지 반영할 수 있어 원칙적으로는 최소 2개 분기 동안은 조정단가를 낮춰야 하는 상황이다.그러나 기후에너지환경부는 이전과 동일하게 +5원을 반영하라고 지시한 것으로 알려졌다. 최근 몇 년간 국제유가 상승으로 전기료 상승 요인이 발생했을 때도 전기료를 그만큼 올리지 못했기 때문이다. 이에 한전의 재무 부담이 커진 것이 배경이다. 한전의 총부채는 작년 말 기준 205조원에 달한다. 하루 이자 비용이 119억원으로 알려졌다.한전은 “2분기 연료비 조정단가의 경우 한전의 재무 상황과 연료비 조정요금 미조정액이 상당한 점 등을 고려해 1분기와 동일하게 ㎾h당 +5원을 계속 적용할 것을 정부로부터 통보받았다”고 밝혔다.다만 연료비 조정단가를 유지하는 것이 반드시 전기 요금 동결로 이어지지 않을 수 있다. 연료비 조정단가를 유지했어도, 전력량 요금이나 기후환경 요금 등을 조정해 전기 요금을 올리거나 내릴 수 있다. 기후부 관계자는 “현재 전기료 조정과 관련한 별도 논의를 진행하고 있지 않다”고 말했다.최근 중동 전쟁 발발로 국제 에너지 가격이 급등하며 향후 전기요금이 인상될 가능성은 커지고 있다. 최근 가격 상승분은 3분기부터 본격 반영될 것으로 예상된다. LNG는 약 2개월, 국제유가는 약 5개월의 시차를 두고 발전 연료비에 반영되기 때문이다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com