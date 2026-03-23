지난해 국내 흰 우유 소비량, 1980년대 이후 최저치

지난해 전체 우유 소비량은 증가했으나...발효유,치즈 등 포함한 수치

기사 내용의 이해를 돕기 위한 사진 / 남양유업 제공

국내 흰 우유 소비량이 1980년대 후반 이후 최저치를 기록하며 낙농업계에 위기감이 고조되고 있다. 유제품 할당관세 적용과 가격 경쟁력을 앞세운 수입산 우유의 공습이 맞물린 결과다.23일 낙농진흥회에 따르면 지난해 국내 1인당 흰 우유 소비량은 22.9kg으로 집계됐다. 이는 전년(25.3kg) 대비 9.5% 감소한 수치로, 1980년대 이후 가장 낮은 수준이다. 2021년 26.6kg을 기록한 이후 꾸준히 하락세를 보이던 소비량이 지난해 들어 감소 폭을 더욱 키운 모습이다.발효유와 치즈 등을 포함한 전체 유제품 소비량은 425만 톤으로 전년보다 늘어난 것처럼 보이나, 정작 국산 흰 우유의 입지는 좁아지고 있다. 농림축산식품부 관계자는 이에 대해 "추세적으로 우유 소비량이 늘었다고 보기는 어렵다"며 시장의 구조적 변화를 시사했다.이 같은 상황에서 수입산 멸균유는 무서운 기세로 시장 점유율을 확대하고 있다. 지난해 멸균유 수입량은 5만1000톤으로, 2019년 1만톤을 넘어선 이후 가파른 상승 곡선을 그리고 있다. 가격 경쟁력이 결정적 요인이다. 대형마트에서 폴란드산 멸균우유 '믈레코비타 갓밀크(1L)'가 1900원대에 판매되는 반면, 국산 신선 우유는 약 3000원에 달해 소비자들의 선택이 수입산으로 쏠리고 있다는 분석이다.설상가상으로 지난 1월 미국산 우유 관세가 철폐된 데 이어 오는 7월에는 유럽산 관세까지 사라질 전망이다. 관세 장벽이 무너지면서 수입 우유의 침투는 더욱 가속화될 것으로 보이며, 국내 유업계의 시름은 깊어지고 있다.위기를 타개하기 위해 국내 기업들은 각자도생의 전략을 펼치고 있다. 서울우유는 소화가 잘 되는 단백질 구조를 가진 ‘A2 우유’를 앞세운다. 프리미엄 전략을 강화하고 2030년까지 모든 원유 제품을 A2 원유로 전환할 계획이다.매일유업은 ‘아몬드 브리즈’, ‘어메이징 오트’ 등 식물성 음료에 집중한다. 우유 소화가 어려운 소비자를 공략한다는 취지다. 또 남양유업은 락토프리 제품군을 확대하고 있다. 동시에 단백질 음료 ‘테이크핏’을 아시아 전역으로 유통망을 넓히고 있다. 홍콩, 몽골, 카자흐스탄, 베트남 등이 포함된다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com