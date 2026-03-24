뱀부랩, 3D 프린터 새학기 특별 할인

고성능 데스크톱 3D 프린터 브랜드 뱀부랩이 새학기를 맞아 3월 24일 화요일 오전 11시 30분부터 4월 7일 화요일 오후 6시까지 뱀부랩 공식 스토어에서 '새학기' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.이번 프로모션은 제품 할인과 함께 사은품 증정 혜택도 제공한다. H2D, P1S, A1 등 인기 모델 구매 시 제품별로 다양한 사은품을 증정한다. ▲H2D 구매 시 PETG-CF 2개, 메이커 초보자 키트, 진동 방지 발, ▲P1S 구매 시 PLA Translucent 2개, 메이커 초보자 키트, 진동 방지 발 또는 PLA-CF 2개 또는 PETG-CF 2개, ▲A1 구매 시 메이커 초보자 키트, 뱀부 필라멘트 스와치(색상 샘플)가 제공된다. 사은품은 한정 수량으로 제공되며 재고 소진 시 조기 종료될 수 있다. 증정 필라멘트의 색상은 랜덤으로 제공된다.필라멘트 및 액세서리 제품군도 대량 구매 시 최대 20% 할인 혜택이 적용된다.이벤트 기간 동안 뱀부랩 공식 스토어에서 제품을 구매한 고객 중 총 19명을 추첨하여 경품을 증정한다. ▲A1 mini와 3만 원 기프트 카드 1명, ▲5만 원 기프트 카드 3명, ▲10만 원 쿠폰(100만 원 이상 구매 시 사용 가능) 5명, ▲5만 원 쿠폰(50만 원 이상 구매 시 사용 가능) 10명에게 제공된다. 당첨자 발표는 4월 14일 뱀부랩 공식 스토어에서 확인할 수 있다.뱀부랩 코리아 카카오톡 채널을 추가하면 5,000원 할인 코드도 받을 수 있다.뱀부랩(Bambu Lab)은 첨단 기술과 효율적인 생산 시스템을 기반으로 고성능 데스크톱 3D 프린터를 개발하는 기업으로, 차세대 친환경 3D 프린팅 기술을 통해 탄소 배출 저감과 지속 가능한 혁신을 추진하고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com