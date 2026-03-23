우리집 댕댕이가 맥주 캔에…CU, ‘반려견 커스텀 맥주’ 선보여

3월 23일 국제 강아지의 날 맞아

반려견 추억 특별한 방식으로 간직



원하는 라벨에 반려견 사진 제출하면

맥주 캔 라벨에 반영, 커스텀 스티커도 동봉

CU가 국제 강아지의 날을 맞아 반려견 사진을 맥주 캔에 담을 수 있는 ‘강아지 커스텀 맥주’를 선보인다.최근 스티커나 파츠 등으로 일상 제품을 꾸며 개성을 표현하는 ‘별다꾸(별걸 다 꾸민다)’ 트렌드를 반영해 CU는 반려견과의 추억을 특별한 방식으로 기록할 수 있는 이벤트를 준비했다.CU의 강아지 커스텀 맥주는 고객이 원하는 라벨 디자인을 선택한 뒤 반려견 사진을 제출하면 해당 이미지를 맥주 캔 라벨에 반영해 제작되는 상품이다.반려견 단독 사진은 물론 견주와 함께 찍은 사진도 활용할 수 있어 세상에 하나뿐인 맥주를 만들 수 있다. 여기에 캔을 자유롭게 꾸밀 수 있는 커스텀 스티커도 함께 동봉돼 소비자 취향에 맞는 ‘맥꾸(맥주 꾸미기)’를 즐길 수 있다.해당 상품은 355ml 캔맥주 12입 구성으로 가격은 4만2000원이며, 총 200세트 한정 판매된다.CU는 이번 프로젝트를 위해 인기 일러스트레이터 김다예 작가와 협업했다. 김다예 작가는 특유의 간결한 드로잉과 따뜻한 색채, 다정한 감성을 담은 작품으로 많은 팬층을 보유한 아티스트로 나이키, 네이버, 인천공항 등 다양한 기업과 협업하며 활발한 활동을 이어가고 있다.해당 맥주는 자체 커머스앱 포켓CU에서 3월 23일 오전 10시부터 4월 5일까지 예약 판매되며, 주문 취합과 라벨 제작 과정을 거쳐 4월 23일부터 지정한 점포에서 수령할 수 있다.또한 이번 강아지 커스텀 맥주 판매 수익금 일부는 국제 강아지의 날의 의미를 살려 동물보호단체인 ‘동물자유연대’에 기부될 예정이다.BGF리테일 주류팀 황철중 MD는 “반려동물과의 추억을 특별한 방식으로 간직하고자 하는 반려인들을 위해 이번 커스텀 맥주를 기획하게 됐다”며, “앞으로도 고객의 취향과 참여 요소를 반영한 다양한 차별화 상품을 통해 새로운 소비 경험을 제공할 것”이라고 말했다.한편, 국제 강아지의 날(National Puppy Day)은 매년 3월 23일로 미국 반려동물학자 콜린 페이지가 모든 강아지를 차별 없이 보호하고 유기견 입양 문화를 확산하기 위해 2006년 제안한 기념일이다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com