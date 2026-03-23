- 매물 부족에 전셋값 상승 지속되는 수도권, 전세 전전하기보다 분양을 노려야

<금성백조, '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지' 조감도>

최근 수도권 전세 시장의 매물 부족 현상이 심화되며 임대차 시장의 불안정성이 고조되는 양상이다. 전세 사기 여파와 아파트 선호 현상이 맞물리며 전세 수요는 꾸준히 늘고 있지만, 신규 입주 물량 감소와 기존 세입자들의 계약 갱신권 사용으로 시장에 풀리는 전세 매물은 줄어들고 있기 때문이다.문제는 공사비 상승으로 인해 신규 분양가마저 고공행진을 이어가고 있어, 임대차 시장에 머물며 관망세를 유지하던 수요자들이 향후 더 높은 비용을 지급해야 할지도 모른다는 위기감에 직면했다는 점이다.전세 매물 잠김 현상이 단기간에 해소되기 어려운 구조적 한계에 부딪히면서, 수요자들 사이에서는 점차 '전세 유지'에서 '신축 선점'으로 빠르게 옮겨가는 분위기다.불확실한 미래의 분양 단지를 기다리기보다, 이미 분양가가 책정되어 공급 중인 단지 중 입주가 임박한 곳을 선택하는 것이 자산 가치를 방어하고 주거 비용을 확정 짓는 합리적인 전략으로 평가받기 때문이다. 특히 합리적인 가격대로 빠른 시기에 입주가 가능한 단지가 전세 대란 속 '주거 사다리' 역할을 하며 시장의 주목을 받게 될 것으로 보인다.부동산 업계 한 관계자는 "전세 시장의 수급 불균형이 장기화될수록 무주택 실수요자들은 전세금 인상분을 감당하기보다 합리적인 가격의 내 집 마련으로 선회해야 한다"라면서 "수도권에서는 분양가 상한제와 같이 가격 메리트가 확실하고, 입주 시점이 명확한 단지는 전세난 속에서 실거주 안정성이 확보된 좋은 선택지일 것"이라고 조언했다.실제로 11월 입주가 예정된 금성백조의 '이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'는 전세난의 해법을 지닌 단지 중 하나로 평가받고 있다. 이 단지는 선시공 후분양 방식으로 공급돼 입주까지의 대기 기간이 짧을 뿐만 아니라, 입주 지정 기간도 6개월로 넉넉해, 기존 전세금 반환이나 이사 일정을 조율하는 데도 신경을 썼기 때문이다.여기에 가격 경쟁력과 금융 조건도 좋다. 분양가 상한제가 적용되는 중리지구의 마지막 민간 분양 단지로서 인근 시세 대비 경쟁력 있는 수준의 분양가로 책정이 됐고, 계약금 5%와 중도금 전액 무이자 혜택을 제공한다. 여기에 발코니 확장비도 무상이다.현재 선착순 분양이 진행 중이므로 청약통장을 사용하지 않고도 수요자 스스로 원하는 동과 호수를 지정해 계약할 수 있기도 하다.'이천 중리 금성백조 예미지'는 행정구역상 경기도 이천시에 속해 있지만, 교통 및 생활 인프라는 서울 생활권에 뒤처지지 않는다. 실제 경강선 이천역이 단지 약 1km 거리에 있어 판교, 강남으로의 이동이 쉽다. 향후 GTX-D노선(예정)과 반도체선(계획) 확충 시에는 더 많은 수도권 주요 지역으로 오고 갈 수 있다.단지 바로 앞에는 중리초(3월 개교 예정)와 병설유치원, 반경 2km 내에는 이천중, 이천제일고를 비롯해 이천시립도서관과 학원가가 있다. 이천과학고(반도체 특성화 고교, 30년 예정)까지 생기면, 특화된 교육 인프라를 갖추게 된다.단지 바로 옆에는 이천시청 중심의 행정타운이, 도보권에는 상업용지(계획)가 있다. 이천종합터미널, 롯데마트, 관고전통시장, 경기도의료원 이천병원 등 편의시설도 이용이 쉽다. SK하이닉스를 비롯해 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단(예정), 용인 반도체클러스터 일반산단(예정) 등 반도체 산업 핵심 거점과의 이동 환경도 잘 갖췄다.'이천 중리 B3블록 금성백조 예미지'의 자세한 분양정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. 견본주택은 경기도 이천시 증포동 이마트 이천점 옆에 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com