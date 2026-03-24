[2026 대한민국 NO.1 건축대상] 건축 디자인 전문그룹, 윤성하우징

윤성하우징이 ‘2026 대한민국 NO.1 건축대상’ 목조·RC·단독주택 부문을 2년 연속 수상했다.윤성하우징은 34년 무차입 경영을 기반으로 안정적인 재무 구조를 유지하며 성장해 온 기업이다. 최근에는 중소벤처기업부가 주관하는 기술혁신형 중소기업 ‘이노비즈(Inno-Biz)’ 인증을 획득하며 기술력과 성장 가능성까지 공식적으로 인정받았다.윤성하우징은 경기도 안산에 위치한 1,200평 규모의 대형 주택 전시장과 화성 송산그린시티 모델하우스를 운영하며 고객들이 실제 주거 공간을 체험할 수 있는 환경을 제공하고 있다. 이를 통해 다양한 주택 설계와 공간 구성, 디자인을 직접 경험할 수 있도록 하며 고객과의 접점을 확대하고 있다.특히 34년간 3,500동 이상의 주택 시공 경험을 바탕으로 설계와 시공, 품질 관리 전 과정에서 축적된 노하우를 보유하고 있다. 윤성하우징은 (주)윤성하우징, (주)윤성종합건설, (주)윤성앤홈으로 구성된 건축 디자인 전문그룹이다.또한, 국가공인 시험 인증기관인 KCL(한국건설생활환경시험연구원)과 업무 협약을 체결하고 주택 성능 관련 연구를 추진하고 있으며, 이를 통해 업계 유일의 단열·차음 등 시험성적서를 보유하며 주택 품질 기준을 강화하고 있다.윤성하우징 윤용식 대표이사는 “이번 2년 연속 수상은 오랜 시간 축적해 온 기술력과 품질 기준, 고객 신뢰가 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 연구 개발과 설계 역량을 지속적으로 강화해 하이엔드 주택 시장에서 차별화된 건축 가치를 제시하는 기업으로 성장하겠다”고 말했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com