[2026 대한민국 NO.1 IT대상] 공공정보 특화 플랫폼 혁신, 이선기 대표

이선기 대표가 ‘2026 대한민국 NO.1 IT대상’ 공공정보화 혁신 부문을 2년 연속 수상했다.미디어코어시스템즈는 공공 분야를 중심으로 웹 플랫폼 구축과 디지털 솔루션을 제공하는 ICT 전문기업이다. 범정부 UI/UX 가이드와 전자정부 표준프레임워크에 대한 깊은 이해를 바탕으로 콘텐츠 관리 시스템(CMS) 개발을 비롯해 IT 컨설팅, 시스템 구축·운영, 온라인 홍보까지 공공기관에 특화된 통합 서비스를 제공하고 있다.특히 공공부문 플랫폼 통합 콘텐츠 관리 솔루션 ‘MC@CMS’는 미디어코어시스템즈의 핵심 기술로, 콘텐츠 및 시스템 관리 기능은 물론 웹 접근성과 웹 표준 점검, 개인정보 보호, 보안 취약점 대응 등 공공기관 운영에 필수적인 기능을 폭넓게 지원한다. 이를 통해 공공기관의 안정적인 웹 환경 구축과 함께 업무 효율성 제고 및 대국민 서비스 품질 향상에 기여해왔다.이러한 기술력과 수행 경험을 바탕으로 미디어코어시스템즈는 한국농어촌공사, 한국건강가정진흥원, 한국사회보장정보원, 한국저작권보호원 등 다수의 공공기관 정보시스템 구축 및 운영 사업을 성공적으로 수행하며 신뢰를 쌓고 있다. 현장 중심의 프로젝트 수행과 지속적인 운영 지원을 통해 공공기관 디지털 서비스의 안정성과 완성도를 높여 왔다는 평가다.미디어코어시스템즈 이선기 대표는 “공공기관의 온라인 서비스 경쟁력 강화를 위해 AI 서비스를 접목한 솔루션을 지속적으로 연구·개발하고 있다”며 “앞으로도 최신 IT 기술을 적극적으로 접목해 차세대 공공정보화 시스템을 개발하고, 서비스 품질과 제품 경쟁력을 한층 더 높여 공공기관의 신뢰받는 파트너로 자리매김하겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com