[2026 대한민국 NO.1 디자인대상] 로고·인쇄물 전문 브랜드, 지구컴즈

지구컴즈가 ‘2026 대한민국 NO.1 디자인대상’ 로고 및 인쇄물디자인 부문을 2년 연속 수상했다.지구컴즈는 기업의 아이덴티티를 상징하는 로고(CI·BI) 디자인을 비롯해 명함, 카탈로그, 브로슈어, 리플렛, E-Book 등 다양한 온·오프라인 홍보물의 기획·디자인·인쇄 전반을 아우르는 원스톱 디자인 솔루션을 제공하고 있다.특히 지구컴즈는 크몽 어워즈에서 2년 연속 최우수상을 수상했으며, 상위 1%에게만 부여되는 ‘PRIME 전문가’로 인증받았다.또한 서울과 대전에 디자인센터를 운영하며 20명 이상의 전문 디자이너를 보유하고 있으며, 기업부설연구소를 중심으로 지속적인 디자인 연구와 신규 콘텐츠 개발에도 힘쓰고 있다.(주)지구컴즈 관계자는 “이번 수상을 계기로 고객의 니즈에 더욱 세심하게 귀 기울이며 디자인 품질과 서비스 만족도를 지속적으로 높여 나가겠다”며 “앞으로도 축적된 경험과 안정적인 시스템을 바탕으로 고객과 함께 성장하는, 가장 신뢰받는 디자인 파트너로 자리매김하겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com