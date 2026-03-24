[2026 대한민국 NO.1 프랜차이즈대상] 한식 포장마차 콘셉트 주점, 청불 천막집 포장마차

청불 천막집 포장마차가 ‘2026 대한민국 NO.1 프랜차이즈대상’ 주점 부문을 2년 연속 수상했다.청불 천막집 포장마차는 2023년 평택역에서 시작한 한식 포장마차 브랜드로, 1990년대 야외 거리에 줄 지은 붉은색 포장마차를 연상케 하는 레트로한 분위기와 남녀노소 호불호 없는 가성비 요리를 선보이고 있다.특히 초저녁에는 매출이 낮은 보통의 주점과 달리, 포장마차가 주는 친근감과 1차부터 4차까지 모두 커버 가능한 메뉴의 유연성을 바탕으로 식사와 음주를 동시에 해결하기를 추구하는 7080세대를 공략, 유동인구가 적은 심야 시간에는 헌팅포차로 전환해 MZ세대까지 사로잡은 ‘이중 판매 전략’을 구축한 것이 특징이다.이와 같은 전략을 바탕으로, 주점은 살아남기 힘들다는 2층 매장에서 오픈한 이후 2년 내내 월평균 매출 1억 2천만 원을 돌파함과 동시에 운영 중인 직영점 5곳의 투자금을 평균 3개월 만에 회수하는 데 성공했다는 것이 업체 측 설명이다.청불 천막집 포장마차 관계자는 “앞으로도 소비자, 창업자를 포함한 다양한 이해관계자들과 지속적인 소통을 통해 믿고 찾을 수 있는 브랜드로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com