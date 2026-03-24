[2026 대한민국 NO.1 IT대상] 클라우드 기반 구독형 LMS 솔루션, 훌라로

훌라로가 ‘2026 대한민국 NO.1 IT대상’ 이러닝솔루션 부문을 3년 연속 수상했다.훌라로(Hullaro)는 국내 1세대 에듀테크(EduTech) 선도 기업 (주)메디오피아테크가 출시한 클라우드 기반 구독형 LMS 솔루션이다.별도의 시스템 구축 없이 즉시 도입 가능한 구독형 에듀테크 플랫폼으로 주목받고 있는 훌라로는 ▲안정적인 인프라와 CDN 기반의 끊김 없는 영상 스트리밍 ▲DRM(디지털 저작권 관리) 플레이어를 통한 강력한 콘텐츠 보안 ▲다국어 콘텐츠 지원 및 초상권 보호를 위한 최신 AI 모델링 시스템 ▲CS 전담팀의 초기 세팅부터 운영까지 밀착 지원 등 실무 교육 환경에 최적화된 기능을 두루 갖춘 것이 강점이다.최근 비대면 교육의 일상화와 기업 내 하이브리드 근무 환경 확산으로 고도화된 에듀테크 플랫폼 수요가 빠르게 증가하는 가운데, (주)메디오피아테크는 1993년 창립 이후 쌓아온 30여 년의 기술력과 운영 노하우를 바탕으로 기업·공공기관·대학 등 다양한 고객의 요구를 선제적으로 충족시켜 왔다. 현재 훌라로는 각종 규모의 기업과 기관에서 사내 교육 및 법정의무교육 등에 폭넓게 활용되고 있다.(주)메디오피아테크 박경선 대표는 “이번 수상은 더 나은 온라인 교육 환경을 구현하기 위해 전 임직원이 기술 혁신에 매진해 온 노력의 결실”이라며, “앞으로도 AI를 비롯한 최신 IT 기술을 적극 접목해 국내를 넘어 글로벌 시장에서 인정받는 ‘에듀테크의 표준’을 만들어 나가겠다”고 소감을 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com