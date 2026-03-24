[2026 대한민국 NO.1 건강식품대상] 이너뷰티 브랜드, 라이블링

라이블링이 ‘2026 대한민국 NO.1 건강식품대상’ 발효식초 부문을 4년 연속 수상했다.라이블링은 일상 속 가벼운 건강 관리와 클린 라이프스타일을 제안하는 이너뷰티 브랜드로, 간편하면서도 부담 없이 실천할 수 있는 제품 개발에 집중하고 있다. 대표 제품 ‘라이블링 클렌즈’는 애플사이다비니거(애사비)를 기반으로 한 제품으로, 누적 판매 7,000만 포를 돌파하며 소비자들의 꾸준한 선택을 받아왔다.라이블링 클렌즈는 애사비 함량 50%, 80%, 100% 등 다양한 라인업을 통해 개인의 취향과 목적에 맞춰 선택할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 또한 당 0g 구성으로 부담을 줄였으며, 식초 특유의 강한 향과 쿰쿰한 맛은 낮추고 원물 본연의 풍미를 살린 ‘속세맛 애사비’ 콘셉트를 구현했다. 여기에 7가지 다양한 맛을 더해 애사비를 보다 맛있고 일상적으로 즐길 수 있도록 한 점이 소비자 만족도를 높였다는 평가다.라이블링 관계자는 “건강 관리는 어렵고 힘들다는 인식을 바꾸고, 누구나 일상 속에서 가볍게 실천할 수 있는 제품을 만드는 데 집중하고 있다”며 “앞으로도 기능성과 기호성을 동시에 만족시키는 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com