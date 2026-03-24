[2026 대한민국 NO.1 건강식품대상] 단백질 식사대용식 브랜드, 플라이밀

플라이밀이 ‘2026 대한민국 NO.1 건강식품대상’ 단백질쉐이크 부문을 4년 연속 수상했다.플라이밀은 맛과 영양, 편의성을 동시에 고려한 단백질 식사대용식 브랜드로, 바쁜 현대인의 라이프스타일에 맞춘 균형 잡힌 영양 설계를 기반으로 다양한 제품을 선보이고 있다. 특히 대표 제품인 ‘플라이밀 단백질 쉐이크’는 간편한 섭취 방식과 부담 없는 성분 구성으로 식단 관리 입문자부터 꾸준한 자기관리층까지 폭넓은 소비자에게 선택받으며 누적 판매 1,500만 개 이상을 기록했다.해당 제품은 초코, 딸기, 바나나, 쿠앤크, 피스타치오 등 총 13가지 다양한 맛 라인업을 갖춰 취향에 따라 선택할 수 있는 것이 특징이다. 단순히 영양만 강조한 기존 제품과 달리 ‘속세의 맛’ 구현 및 풍성한 토핑 설계를 통해 맛있는 식단 관리 경험을 제공한다. 또한 부담을 줄인 성분 설계로 일상 속에서 간편하게 즐길 수 있는 것이 강점으로 꼽힌다.플라이밀 관계자는 “단백질 제품은 맛이 없고 지속하기 어렵다는 인식을 바꾸고, 누구나 맛있게 즐기며 관리할 수 있는 제품을 만드는 데 집중해왔다”며 “앞으로도 다양한 라이프스타일에 맞춘 제품 개발을 통해 지속 가능한 식단 관리 문화 확산에 기여할 것”이라고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com