[2026 대한민국 NO.1 식품대상] 웰니스 라이프를 위한 건강·뷰티 브랜드, 생활약속
생활약속이 ‘2026 대한민국 NO.1 식품대상’ 건강환 부문을 7년 연속 수상했다.

생활약속은 이커머스 기업 주식회사 넥스트플레이어가 전개하는 건강·뷰티 브랜드로, 현대인들의 간편하고 지속가능한 관리를 도와주는 다양한 제품을 선보이고 있다.

특히 일상생활 속 불편함을 덜어내는 데 도움을 주는 기분전환 라인업을 주력으로 선보인 가운데, 생활약속의 기분전환 시리즈는 론칭 후 현재까지 누적 판매량 4,000만 포를 돌파했다.

‘기분전환 오리지널’은 비트, 호박, 모링가 등 100% 자연원물을 담은 제품으로, 간편하게 휴대 및 섭취가 가능해 가볍게 V라인 관리를 도와준다. 또한 ‘기분전환 알파플러스V’는 최근 리뉴얼된 제품으로, 동물성 원료를 배제하고 차전자피 함량을 높여 비건인증까지 받았으며 식이섬유까지 섭취할 수 있어 라인 관리에 시너지를 더했다.

생활약속 관계자는 “올해 7년 연속 수상으로 브랜드가 추구하는 지속가능성의 가치를 인정받은 것 같아 기쁘다”며, “생활약속은 앞으로도 믿을 수 있는 자연 유래 원료를 바탕으로 한, 차별화된 이너뷰티 제품을 선보이며 웰니스 라이프스타일을 제안해 나갈 예정”이라고 전했다.

박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com