[2026 대한민국 NO.1 식품대상] 40여년 역사의 대한민국 맛살 브랜드, 대림선

대림선이 ‘2026 대한민국 NO.1 식품대상’ 맛살 부문을 수상했다.(주)사조대림은 1982년 오양맛살을 시작으로 40년을 넘게 대한민국 식탁과 함께해 왔다. 사조대림의 ‘대림선’ 맛살은 김밥용 맛살인 게맛살큰잔치, 스테디 셀러인 결대로 찢어지는 크라비아, 진짜 게살을 함유한 집게모양 맛살 스노우크랩킹, 그리고 게다리살 형태를 구현한 로얄크랩까지, 지속적으로 발전하는 기술력과 맛, 차별화된 식감으로 대한민국 맛살 시장을 선도하며 2016년부터 2025년까지 닐슨 Retail Index 기준 10년 연속 MS 1위를 유지하고 있다.특히 2024년 출시된 로얄크랩은 향상된 세절기술을 통해 맛살 가닥을 0.5mm 단위로 뽑아내 기존 제품 대비 풍미와 식감을 확연하게 프리미엄화하는 데 성공했다. 또한 맛살을 개별포장하는 비닐을 제거해 개봉과 함께 바로 취식할 수 있도록 편의성을 강화한 것이 특징이다.사조대림 관계자는 “소비자들에게 더욱 맛있는 맛살을 전달하기 위해 연구와 개발을 지속할 것”이라며 “앞으로도 새롭고 다양한 맛살을 선보이며 시장 내 1위 브랜드의 위상을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com