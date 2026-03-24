[2026 대한민국 NO.1 교육대상] 페이스메이커 입시 교육, 사과나무 학원

사과나무 학원이 ‘2026 대한민국 NO.1 교육대상’ 입시학원 부문을 수상했다.사과나무학원은 교육특구 목동을 시작으로 26년째 운영되고 있는 중·고등 대상의 입시 전문학원으로, 오랜 교육 경험과 축적된 입시 데이터, 체계적인 학습 관리 시스템 등을 바탕으로 학생들의 학업 성장을 지원하고 있다.7개의 직영관(오목관, 강서관, 등촌관 등) 이외에도 입시 컨설팅을 위한 입시컨설팅센터(사과나무ON), 자기주도 학습을 위한 학습센터(사과나무S), 재도전을 준비하는 학생들을 위한 재수종합학원(사과나무N) 등 다양한 교육 플랫폼을 구성, 상호 유기적으로 연결된 교육 시스템을 통해 입시에 대한 종합적인 케어를 제공하는 것이 특징이다. 올해는 초등 교육 프로그램을 새롭게 도입한다.사과나무학원의 경쟁력 중 하나는 강사진 중심의 운영 철학이다. 노력한 만큼 합당한 보상이 이루어지는 시스템을 통해 실력과 열정을 갖춘 강사진이 안정적으로 활동할 수 있는 환경을 조성하고 있으며, 이는 곧 학생들에게 보다 높은 수준의 강의와 학습 관리로 이어지고 있다.사과나무학원 관계자는 “학생들이 입시라는 긴 여정을 안정적으로 완주할 수 있도록 올바른 방향을 제시하는 ‘입시의 페이스메이커’가 되겠다”며 “앞으로도 학생 중심의 교육 시스템을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com