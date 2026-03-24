[2026 대한민국 NO.1 의료서비스대상] 줄기세포 기반 헬스케어 혁신 기업, 탑셀바이오헬스

탑셀바이오헬스가 ‘2026 대한민국 NO.1 의료서비스대상’ 줄기세포 보관 부문을 수상했다.탑셀바이오헬스는 줄기세포 기반 헬스케어 서비스를 통해 개인 맞춤형 건강관리 모델을 구축해 온 전문 기업이다. 골수 유래 성체줄기세포를 중심으로 한 체계적인 관리 시스템과 전국 가맹센터 운영을 통해 줄기세포 산업의 실질적 서비스화를 이끌고 있다.최근 헬스케어 산업은 치료 중심에서 예방·관리 중심으로 빠르게 전환되고 있으며, 줄기세포 기술은 이러한 변화의 핵심 인프라로 주목받고 있다. 성체줄기세포는 자가 세포 활용이 가능해 안정성이 높고, 향후 재생의학 및 건강수명 관리 분야에서 활용 가능성이 크다는 평가를 받고 있다.탑셀바이오헬스는 줄기세포의 의학적 가능성에만 머무르지 않고, 고객이 이해하고 선택할 수 있는 현실적인 건강관리 서비스 구조를 구축한 점에서 경쟁력을 갖췄다. 표준화된 상담 기준과 운영 매뉴얼을 기반으로, 가맹센터 간 서비스 편차를 최소화하며 신뢰도 높은 운영을 이어가고 있다.탑셀바이오헬스 관계자는 “이번 수상은 줄기세포 기술력뿐 아니라, 이를 소비자 관점에서 서비스로 구현한 점을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 줄기세포 헬스케어의 대중화와 올바른 시장 정착에 기여하겠다”고 말했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com