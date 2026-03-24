[2026 대한민국 NO.1 산업대상] 재생에너지 태양광 발전 설비 전문 기업, 태담

태담이 ‘2026 대한민국 NO.1 산업대상’ 태양광발전사업 부문을 수상했다.태담은 태양광 발전 시스템의 설계부터 시공, 유지보수까지 전 과정을 아우르는 재생에너지 전문 기업이다. 급변하는 에너지 시장 환경 속에서도 독보적인 기술력과 고효율 설비 구축 역량을 바탕으로 성장세를 이어오고 있다.특히 태담은 각 현장의 지형적 특성과 기후 조건을 정밀 분석해 발전 효율을 극대화하는 ‘맞춤형 최적 설계 솔루션’을 제공하고 있다.엄격한 품질 관리를 거친 기자재만을 사용함은 물론, 시공 후에도 실시간 모니터링 시스템을 통해 발전 현황을 꼼꼼히 관리함으로써 고객들의 수익성과 만족도를 동시에 높이고 있다.태담 관계자는 “재생에너지 전환 시대에 발맞춰 고객에게는 경제적 이익을, 미래에는 깨끗한 환경을 전달하기 위해 모든 임직원이 현장에서 발로 뛰고 있다”며 “앞으로도 끊임없는 기술 혁신과 철저한 사후 관리를 통해 대한민국을 대표하는 재생에너지 파트너로 거듭나겠다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com