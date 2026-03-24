[2026 대한민국 소비자선호도 1위] K-헤어케어 브랜드, 박준뷰티랩

박준뷰티랩이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 뷰티(이미용) 부문을 2년 연속 수상했다.40년 이상의 역사를 가진 박준뷰티랩은 제품 기획 단계부터 현직 헤어 디자이너들이 직접 참여하고 깐깐한 필드 테스트와 검증 과정을 거치는 ‘전문가 품질주의’를 원칙으로 하며, 전국 헤어 살롱 네트워크와 전문가들의 기술력을 집약해 독보적인 프리미엄 헤어 솔루션을 선보이고 있다.이에 소비자들이 일상에서도 전문 살롱 수준의 관리를 경험할 수 있는 ‘고기능성 데일리 케어’의 기준을 제시하고 있다는 평가를 받고 있다.현재 박준뷰티랩의 제품은 올리브영을 필두로 이마트, 롯데마트 등 국내 주요 H&B 스토어와 대형마트를 포함해 약 1,700여 개의 온·오프라인 채널에 입점해 있어 소비자 접근성을 극대화한 유통 전략 또한 브랜드 성장의 주요 동력으로 꼽힌다.관계자는 “올해로 2년 연속 수상은 현장의 기술력을 믿고 선택해 준 소비자들의 변함없는 신뢰 덕분에 얻은 값진 결과”라며 “앞으로도 오랜 세월 축적된 미용실 현장의 전문 기술력을 기반으로 한 헤어 케어 솔루션을 통해 국내 시장을 선도하는 것은 물론, 전 세계에 K-뷰티의 우수성을 알리는 글로벌 라이프스타일 브랜드로 도약하겠다”고 포부를 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com