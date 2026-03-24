[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 오리바베큐 전문 브랜드, 상상오리

상상오리가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 프랜차이즈(오리바베큐) 부문을 2년 연속 수상했다.상상오리는 오리바베큐 메뉴를 기반으로 차별화된 메뉴 구성과 운영 시스템을 통해 외식 프랜차이즈 시장에서 성장세를 이어가고 있다. 특히 2025년 한 해 동안 가맹점 매출 약 400억 원 규모를 기록하며 브랜드 론칭 이후 최대 실적을 달성했다.현재 전국 90호점까지 매장을 오픈했으며, 100호점 개점을 앞두고 있다. 빠른 확장 속도에도 불구하고 매장별 안정적인 운영 성과와 브랜드 일관성을 유지하며 프랜차이즈 시장에서 존재감을 확대하고 있다.또한 20~30대 젊은 소비자층을 중심으로 높은 재구매율과 온라인 평점을 유지하고 있는 점도 브랜드 성장의 주요 요인으로 꼽힌다. 감각적인 패키징 디자인과 메뉴 구성은 SNS를 통해 빠르게 확산되며 브랜드 인지도를 높이고 있다는 평가다.상상에프앤비 관계자는 “2년 연속 수상은 소비자의 실제 선택과 판매 데이터가 만들어낸 결과”라며 “100호점 돌파를 기점으로 브랜드 경쟁력을 더욱 강화하고, SNS와 온라인 채널을 통한 소통을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com