[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 명인이 만든 순대, 순대실록

순대실록이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 프랜차이즈(순대) 부문을 2년 연속 수상했다.순대실록은 ‘순대의 역사를 새롭게 쓰다’라는 슬로건 아래, 조선 말기 조리서인 ‘시의전서’ 등 고조리서의 기록을 바탕으로 전통 순대를 현대적으로 재해석해 선보이는 브랜드다. 순대실록의 육경희 대표는 ‘대한민국식품명인(제99호 피순대)’으로, 식품명인이 만든 믿을 수 있는 먹거리로서 소비자들에게 신뢰를 얻고 있다.순대실록은 국내 유일의 순대 연구소를 통해 특허받은 순대와 세계 최초의 ‘순대스테이크’ 등 차별화된 메뉴를 지속적으로 개발하고 있다. 이를 통해 순대를 단순한 길거리 음식을 넘어 품격 있는 요리로 격상시켰으며, 대학로 본점을 비롯해 전국의 주요 거점 매장들이 지역 내 매출 상위권을 기록했다.순대실록 관계자는 “순대의 가치를 보존하고 발전시키려는 진심을 알아주신 고객분들 덕분에 2년 연속 대한민국 소비자선호도 1위라는 영예를 안게 되어 기쁘다”라며 “대한민국 식품명인이 지켜온 전통의 맛을 기반으로, 한국을 넘어 전 세계인의 식탁 위에 우리 순대를 올리는 그 날까지 최선을 다하겠다”라고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com