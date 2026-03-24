[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 영양설계 체중관리쉐이크, 한손한끼

한손한끼가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 식품(체중관리쉐이크) 부문을 2년 연속 수상했다.한손한끼는 주식회사 리뉴파이의 체중관리쉐이크 브랜드이다. 간편한 섭취 방식과 균형 잡힌 영양 설계를 기반으로 소비자의 체중 관리 수요를 안정적으로 충족시키며, 글로벌 누적 800만개 판매를 기록하고 있다.한손한끼는 물이나 우유와 혼합해 간편하게 섭취할 수 있어 바쁜 직장인과 학생, 자기관리를 중시하는 소비자층을 중심으로 한 끼 대용식으로 활용되며 시장 내 입지를 확대해왔다. 제품은 단백질과 식이섬유 등 주요 영양 성분을 균형 있게 배합해 건강한 일상을 지속하는데 초점을 맞췄으며, 열량 부담은 낮추면서도 필수 영양소를 충실히 담아 체계적인 식단 관리를 지원하도록 설계한 것이 특징이다.주식회사 리뉴파이는 2024년부터 CU편의점에 입점하며 전국 단위 오프라인 유통망을 선제적으로 확보했다. 또한 2025년 올리브영몰 입점, 2026년에는 네이버 브랜드 스토어 전환을 통해 온라인 직영 체계를 고도화하며 가격 정책과 프로모션 운영의 일관성을 강화했고, 온·오프라인을 아우르는 옴니채널 전략을 본격화했다는 평가이다.주식회사 리뉴파이 관계자는 “소비자의 건강한 식생활을 지원하기 위해 연구개발과 품질 개선에 꾸준히 투자해온 결과 2년 연속 대한민국 소비자선호도 1위라는 뜻깊은 성과를 거두게 됐다”며 “앞으로도 유통 채널 다각화와 브랜드 경쟁력 강화를 통해 체중관리쉐이크 시장에서 지속적인 성장을 이어가겠다”고 말했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com