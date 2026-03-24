[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 건강기능식품 브랜드, 퍼니트

퍼니트가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 건강식품(건강환/정) 부문을 4년 연속 수상했다.퍼니트는 건강환과 정 제품을 주력으로 국내산 리얼 여주정, 리얼 크랜베리정, 차전자피환 등 다양한 건강식품을 선보이고 있는 건강 전문 브랜드다.대표 제품인 퍼니트 국내산 리얼 여주정은 N쇼핑 ‘여주정’ 부문 1위를 기록했으며, 누적 판매량 6천400만 정, 누적 리뷰 3만여 건을 돌파하며 소비자들로부터 높은 신뢰와 인기를 입증했다.또한 퍼니트는 2022년부터 배우 이상우를 전속 모델로 발탁하며 본격적으로 브랜드 인지도 확장에 나섰다. 이와 함께 ‘씀씀이가 바른 기업’ 캠페인을 통해 위기가정 긴급 지원 및 취약계층 후원금 지원 등 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가며, 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하는 착한 기업으로 긍정적인 평가를 받고 있다.퍼니트 백경덕 대표는 “많은 소비자분들의 신뢰와 성원 덕분에 리얼 여주정 90정에 이어 150정 대용량 제품을 출시할 수 있었고, 나아가 4년 연속 소비자선호도 1위라는 뜻깊은 결과를 얻을 수 있었다”며 “앞으로도 고객의 건강과 즐거움을 최우선으로 생각하며 기본과 원칙을 지키는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com