[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 리빙 전문 브랜드, 무타공마켓

무타공마켓이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 생활용품(무타공상품) 부문을 5년 연속 수상했다.무타공마켓은 전월세 세입자들의 주거 환경에 맞춘 무타공 인테리어 및 생활용품을 선보이며 성장해온 리빙 전문 브랜드다. 공간 활용도를 높이는 실용적인 제품과 설치 부담을 줄인 올인원 상품군을 지속적으로 출시하며 소비자 만족도를 높여왔다.최근 무타공 시장이 단순 직구 및 유사 상품 중심으로 경쟁이 심화되는 가운데, 무타공마켓은 자체 기획 및 제조 중심 구조로 사업을 전환하며 차별화를 강화하고 있다. 특히 제품 설계 단계부터 품질 기준을 직접 관리하는 체계를 구축하고, 국내외 제조 파트너와 협력해 완성도를 높인 상품 개발에 집중하고 있다.이를 바탕으로 무타공마켓은 단순한 가격 경쟁에서 벗어나 안정적인 품질과 사용자 경험을 기반으로 브랜드 신뢰도를 높이며 시장 내 입지를 확대하고 있다. 실제로 반복 구매 고객 비중과 상품 만족도 지표가 꾸준히 상승하며, 실사용 중심의 브랜드로 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있다.무타공마켓 관계자는 “이번 수상은 고객들이 체감한 실제 사용 경험과 신뢰가 반영된 결과라고 생각한다”며 “2026년에는 자체 제조 역량을 기반으로 차별화된 상품 혁신을 가속화하고, 고객이 믿고 선택할 수 있는 품질 중심 리빙 브랜드로 도약해 나갈 것”이라고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com