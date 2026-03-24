[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 면역 전문 브랜드, 브로리코 액티브

브로리코 액티브가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 건강기능식품(면역력) 부문을 5년 연속수상했다.브로리코 액티브는 지속적인 소비자 소통을 바탕으로 건강기능식품 시장에서 신뢰받는 면역 전문 브랜드로 확고히 자리매김하고 있다. 유튜브 채널 ‘브로리코TV’와 인스타그램 공식 계정을 중심으로 전문의 인터뷰, 건강관리 팁, 실제 소비자 후기, 일상과 밀접한 건강정보 콘텐츠 등을 꾸준히 선보이며 소비자와 친근한 소통을 이어가고 있다.특히 단순한 제품 홍보를 넘어 실생활에 도움이 되는 정보 중심의 콘텐츠 운영 전략은 브랜드 신뢰도 제고에 중요한 역할을 했다. 이러한 노력은 브랜드 검색량 증가와 콘텐츠 조회수 상승은 물론, 제품 관심도 및 재구매율 확대 등 긍정적인 성과로 이어지며 소비자에게 신뢰감 있는 브랜드 경험을 제공하고 있다는 평가를 받고 있다.브로리코 액티브 관계자는 “5년 연속 수상은 소비자 여러분께서 보내주신 신뢰와 성원 덕분”이라며 “앞으로도 유익한 건강정보 콘텐츠를 통해 소비자와 더욱 가까이 소통하고, 믿고 선택할 수 있는 면역 전문 브랜드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이어 “올해 역시 일상 속에 자연스럽게 스며드는 건강정보 중심의 콘텐츠 전략과 브랜드 마케팅 강화를 지속해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com