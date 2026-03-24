[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 프리미엄 웰니스 케어 브랜드, 페이퍼백
페이퍼백이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 식품(식단관리음료) 부문을 5년 연속 수상했다.

넥스트플레이어와 최선정·이상원 대표의 합작법인 페이퍼백은 합리적인 가격과 우수한 품질을 통해 누구에게나 높은 만족감을 제공하는 프리미엄 웰니스 케어 브랜드다. ‘까다롭게 담은, 믿을 수 있는 선택’이라는 브랜드 키 메시지 아래, 나와 내 가족이 믿고 먹을 수 있는 프리미엄 건강식품을 선보이고 있다.

페이퍼백은 체중조절식 식단관리음료인 마이너스 쉐이크를 주력으로 선보인다. ‘마이너스 쉐이크 병아리콩’은 슈퍼푸드로 알려진 식물성 단백질 병아리콩이 주재료로 들어있다. 체중조절용 조제식품으로 인증 받은 제품으로, 식사대용으로 섭취할 수 있어 관리가 필요한 사람들의 체중관리에 도움을 줄 수 있다.

또한 상큼한 프랑스 산 요거트를 담아 출시된 ‘마이너스 쉐이크 요거트’, ‘마이너스 쉐이크 까만콩’, ‘마이너스 쉐이크 초코프로틴’ 등 다양한 종류로 구성되어 있다.

특히 카리스마와 세련된 이미지로 대중의 사랑을 받고 있는 배우 주지훈이 브랜드 모델로 활동하며 제품의 프리미엄 이미지를 강화하고 있다.

페이퍼백 관계자는 “앞으로도 까다롭게 설계한 고품질의 제품들을 선보일 뿐 아니라, 확장된 온, 오프라인 캠페인을 통해 소비자들과의 접점을 더욱 늘릴 것”이라고 말했다.

박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com