[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 어린이 영양 전문 브랜드, 마미앤대디 (MOMMY & DADDY)

마미앤대디 (MOMMY & DADDY)가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 건강기능식품(어린이 영양제) 부문을 수상했다.(주)한국건강식품연구소의 어린이 건강기능식품 전문 브랜드 마미앤대디는 ‘내 아이에게 먹이는 마음’이라는 철학을 바탕으로 제품을 선보이고 있다. 원료 선정부터 제조 과정 전반에 이르기까지 자체 연구진이 직접 참여해 ‘내 아이에게 먹일 수 있는가’라는 기준 아래 모든 제품을 설계하는 것이 특징이다.대표 제품군은 아이들의 생애주기별 필수 영양소를 과학적으로 배합한 면역 철분, 멀티비타민, 유산균 등으로 구성돼 있다. 최근에는 신생아도 안심하고 섭취할 수 있도록 편의성과 안전성을 높인 ‘오메가3 드롭’과 ‘유산균 드롭’을 출시하며 영유아 건강 관리 분야의 전문성을 한층 강화했다.마미앤대디는 불필요한 감미료, 착색료, 합성 부형제를 과감히 배제하고, 식품의약품안전처 인정 원료만을 사용한다, 또한 모든 제품은 GMP(우수건강기능식품 제조기준) 인증 시설에서 엄격한 품질 관리를 거쳐 생산된다. 원료 검증부터 최종 제품 출고까지 전 과정을 체계적으로 관리해 브랜드 신뢰도를 높이고 있다.(주)한국건강식품연구소 관계자는 “내 아이에게 가장 좋은 영양만을 전하고 싶은 부모의 진심을 제품에 담기 위해 원료 하나, 배합 비율 하나까지 수백 번의 테스트를 거친다”며 “이번 수상을 발판 삼아 앞으로도 타협하지 않는 품질 원칙을 고수하며, 우리 아이들이 건강한 활력을 유지할 수 있도록 돕는 가장 든든한 건강 파트너가 되겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com