[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 골프 전문 브랜드, 웰키(WELLKY)

웰키(WELLKY)가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 고객만족브랜드(골프) 부문을 수상했다.웰키(WELLKY)는 2010년 설립된 아라유통의 골프 전문 브랜드로, 골프 산업의 대중화를 목표로 다양한 골프용품을 연구·개발 및 생산하고 있다. 초보자를 위한 삼선 골프공을 비롯해 2피스, 3피스 골프공, 골프장갑, 골프필드용품, 연습용품 등 폭넓은 제품군을 자체 개발 시스템을 통해 선보이며 시장에서 경쟁력을 확보해왔다.특히 ‘비거리 고반발 웰키 골프공’은 뛰어난 반발력과 안정적인 탄도로 비거리 향상에 도움을 주는 것이 특징이며, 국내는 물론 미국과 동남아시아까지 유통망을 확장해 글로벌 시장에서도 제품력을 인정받고 있다.웰키는 제품 기획 단계부터 사용자 경험을 고려한 설계에 집중하며, 초보자부터 숙련자까지 폭넓은 골퍼들이 부담 없이 선택할 수 있는 합리적인 가격과 품질을 동시에 추구하고 있다. 이를 통해 골프를 보다 쉽게 접하고 즐길 수 있는 환경을 조성하는 데 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.웰키 관계자는 “골프는 특정 계층의 스포츠가 아닌 누구나 즐길 수 있는 레저 스포츠라고 생각한다”며 “앞으로도 기술력과 품질을 기반으로 대한민국을 대표하는 골프 브랜드로 성장해 더 많은 사람들이 골프를 즐길 수 있도록 골프 산업 전반을 아우르는 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com