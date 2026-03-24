[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 완구 전문 브랜드, 웰키(WELLKY)

웰키(WELLKY)가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 고객만족브랜드(완구) 부문을 수상했다.웰키(WELLKY)는 웰키파트너스가 전개하는 어린이 장난감·완구·도서용품 전문 브랜드로, 디지털 환경에 익숙한 어린이들이 실제 세계에서 사고력과 창의력을 발휘할 수 있도록 돕는 교육형 완구를 연구·생산하고 있다.특히 스마트폰과 태블릿 사용에 익숙한 어린이들이 손으로 직접 조립하고 구성하는 경험을 통해 공간지각능력, 집중력, 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 과학적 연구를 바탕으로 제품을 설계하는 것이 특징이다.대표 제품인 ‘마그네틱 자석 블록’은 게임 속 세상을 현실에서 구현해볼 수 있도록 설계된 창의 블록 완구로, 지난해에 이어 올해도 큰 사랑을 받으며 베스트셀러 제품으로 자리매김했다.또한 KC 인증은 물론 CE, 영국 UKCE, 캐나다, 미국, 독일 시험기관의 유럽 인증까지 획득해 국내외 안전 기준을 충족했다.웰키 관계자는 “아이들이 도형과 공간 감각을 익히는 데 중요한 STEM 교구부터 창의력과 사고력을 발휘할 수 있는 제품 개발에 더욱 힘쓰겠다”며 “놀이가 곧 배움이 되는 환경을 만들기 위해 지속적으로 연구와 투자를 이어가겠다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com