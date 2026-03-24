[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 계리직·군무원 합격 로드맵 제시, 지안에듀

지안에듀가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 공무원교육(계리직, 군무원) 부문을 수상했다.지안에듀는 2003년 출범 이래, 우체국 계리직과 군무원 등 시험 주기가 불규칙하거나 과목 특성이 뚜렷한 직렬을 대상으로 전략적인 합격 로드맵을 제시해 왔다. 23년 전통의 교육 노하우를 바탕으로 각 직렬의 출제 경향을 정밀 분석해 수험생들이 시행착오 없이 단기 합격에 도달할 수 있도록 돕는다.이러한 체계적인 관리는 1,516건에 달하는 누적 합격수기를 통해 입증됐으며, 계리직 및 군무원 준비생들이 가장 먼저 찾는 브랜드로서 그 위상을 공고히 하고 있다. 계리직과 군무원 시험의 특수성을 고려해 지안에듀는 직렬별 전용 교수진의 밀착 강의와 함께 공무원 학원가에서 유일한 계리직 1:1 맞춤 관리형 프로그램을 운영 중이다. 특히 변화가 잦은 계리직 공고에 맞춘 실시간 학습 가이드와 군무원 전공 과목의 적중률 높은 콘텐츠는 지안에듀만의 경쟁력으로 꼽힌다.지안에듀 관계자는 “계리직과 군무원은 전략이 당락을 결정하는 만큼, 지난 23년간 축적된 합격 데이터를 총동원하고 있다”며, “수험생들이 믿고 선택해 준 결과인 1,516건의 합격 수기에 보답하기 위해 더욱 혁신적인 교육 서비스를 선보이겠다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com