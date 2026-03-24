[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 기술직·전산직 공무원 교육, 지안에듀

지안에듀가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 공무원교육(기술직, 전산직) 부문을 수상했다.2003년 설립 이후 올해로 23년째 수험 교육 시장을 선도해 온 지안에듀는 수험서 전문 출판 브랜드 ‘탑스팟’의 방대한 콘텐츠 노하우를 바탕으로 독보적인 합격 솔루션을 제공해 왔다.특히 최근 누적 합격수기 1,516건을 돌파하며, 수치로 증명된 교육 품질과 높은 수험생 만족도를 통해 시장 내 신뢰를 더욱 공고히 하고 있다.지안에듀는 행정직 중심의 일반적인 교육 시장에서 나아가 기술직, 전산직 등 높은 전문성이 요구되는 직렬에 역량을 집중하며 차별화에 성공했다. 각 직렬별 스타 교수진의 심도 있는 강의와 더불어, 합격생들의 학습 패턴을 분석한 맞춤형 관리 시스템, 무제한 수강권 ‘지안패스’ 등을 통해 수험생들이 가장 빠르게 합격권에 진입할 수 있도록 돕고 있다.이러한 특화 전략은 실제 수험생들의 압도적인 선택으로 이어지며 ‘전문 직렬 합격의 필수 코스’라는 평가를 이끌어냈다.지안에듀 관계자는 “2003년부터 기술직 수험생들과 함께 호흡해 온 진정성이 이번 수상의 원동력”이라며, “앞으로도 전산직을 포함한 기술직 수험생들이 가장 빠르게 합격할 수 있도록 고품질 콘텐츠 생산에 전력을 다하겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com