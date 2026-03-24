[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 기술직 공무원의 산실, 지안에듀

지안에듀가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 공무원교육(토목직, 임업직) 부문을 수상했다.2003년 첫발을 내디딘 지안에듀는 토목직, 임업직, 농업직 등 인프라 관련 기술직렬 교육을 23년간 꾸준히 지켜온 ‘기술직 공무원의 산실’이다.‘한 명의 수험생도 소외되지 않게 하겠다’는 철학 아래 탑스팟의 전문 교재와 연계한 심화 콘텐츠를 지속적으로 개발해 왔으며, 이는 1,516건의 누적 합격수기라는 실질적인 데이터로 그 가치를 증명하고 있다. 이처럼 지안에듀는 단순한 학원을 넘어, 소수 직렬 수험생들의 합격을 위한 필수 파트너로 자리 잡았다.토목직과 임업직은 학습 자료 확보가 합격의 핵심인 만큼, 지안에듀는 수험생들이 구하기 힘든 기출 복원 문제와 상세한 해설 강의를 제공하는 데 집중한다. 전문 교수진이 직접 집필한 교재와 실전 모의고사를 통해 수험생들이 실전 감각을 극대화할 수 있도록 지원하며, 직렬별 커뮤니티와의 활발한 소통을 통해 수험생들의 요구사항을 즉각 반영하고 있다.지안에듀 관계자는 “2003년부터 이어온 뚝심 있는 행보가 토목직과 임업직 등 특수 직렬 수험생들에게 큰 힘이 됐다는 사실에 보람을 느낀다”며 “앞으로도 전문 교육 브랜드로서의 사명감을 가지고 모든 기술직렬 수험생들이 합격이라는 결실을 맺을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com