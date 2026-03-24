[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 수영인을 위한 전문 스킨케어 브랜드, 헤네스

헤네스가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 뷰티(기능성 스킨케어) 부문을 수상했다.2025년 론칭 이후 소비자 접점을 확대해 온 헤네스(HENESS)는 수영선수 출신인 (주)다빈홀딩스 주혜진 대표가 기획한 스포츠 특화 스킨케어 브랜드다.현재 여러 곳의 수영장을 직접 운영하고 있는 주 대표는 선수 시절은 물론, 현장에서 수영인들을 접하며 피부와 모발 관리에 대한 실질적인 고민을 지속적으로 확인해 왔다. 이러한 경험을 바탕으로 수영 환경을 고려한 제품 개발이 이루어졌다.대표 제품인 ‘헤네스 수영 샴푸&바스 500ml’는 수영 후 사용을 고려한 올인원 세정 제품으로, 두피와 바디를 한 번에 관리할 수 있도록 설계됐다. 세정 후 컨디셔너를 사용하지 않고도 부드러운 사용감을 유지하며, 은은하고 고급스러운 향이 특징이다.함께 선보인 ‘헤네스 세라마이드 바디 로션 500ml’는 세라마이드와 7가지 비타민B 성분을 함유해 수영 후 건조해지기 쉬운 피부에 보습을 더하는 제품으로 기획됐다.헤네스는 2025년 스포츠센터 팝업과 각종 수영대회 협찬을 통해 브랜드를 알리며 소비자 접점을 확대하고 있다. 또한 현장 중심의 피드백을 제품 기획에 반영하는 전략과 함께, 현재는 다양한 온라인 채널을 통해 판매를 이어가고 있다.주혜진 대표는 “앞으로도 스포츠 환경을 고려한 제품 개발을 지속하며 스포츠 라이프스타일을 대표하는 스킨케어 브랜드로 성장해 나가겠다”고 포부를 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com