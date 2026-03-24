[2026 올해의 의료 브랜드파워 1위] 비수술 중심 특화 의원, 아이에이치의원

아이에이치의원은 절개 수술 중심의 전통적인 성형 방식에서 벗어나 필러와 리프팅 등 비수술 중심의 쁘띠성형 진료에 특화된 의료 서비스를 제공하며 차별화된 경쟁력을 구축해 왔다. 또한 비절개 시술 중심의 진료 정체성을 명확히 함으로써 보다 전문적인 피부미용 의료 서비스를 제공하는 데 집중하고 있다.
특히 입술 필러, 코 필러 등 대중적인 시술뿐만 아니라 귀, 어깨, 두상 등 고도의 해부학적 이해와 정교한 시술 감각이 요구되는 특수 부위 필러 시술에서도 기술력을 인정받고 있다.
아이에이치의원 황정후 대표원장은 SCI급 학술지 논문 게재와 의료 관련 특허를 보유한 전문가로, 울쎄라와 써마지 등 복합 리프팅 시술 분야에서도 차별화된 시술 결과를 선보이며 국내외에서 전문성을 인정받고 있다.
황정후 대표원장은 “획일적인 미의 기준에서 벗어나 각 개인이 가진 고유한 매력을 자연스럽게 살리는 것이 아이에이치의원이 추구하는 의료 철학”이라며 “앞으로도 정교한 의료 기술과 축적된 임상 경험을 바탕으로 환자들에게 가장 자연스럽고 균형 잡힌 아름다움을 제공하겠다”고 말했다.
박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지