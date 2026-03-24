[2026 올해의 의료 브랜드파워 1위] 비수술 중심 특화 의원, 아이에이치의원

아이에이치의원이 ‘2026 올해의 의료 브랜드파워 1위’ 피부미용 부문을 2년 연속 수상했다.아이에이치의원은 절개 수술 중심의 전통적인 성형 방식에서 벗어나 필러와 리프팅 등 비수술 중심의 쁘띠성형 진료에 특화된 의료 서비스를 제공하며 차별화된 경쟁력을 구축해 왔다. 또한 비절개 시술 중심의 진료 정체성을 명확히 함으로써 보다 전문적인 피부미용 의료 서비스를 제공하는 데 집중하고 있다.특히 입술 필러, 코 필러 등 대중적인 시술뿐만 아니라 귀, 어깨, 두상 등 고도의 해부학적 이해와 정교한 시술 감각이 요구되는 특수 부위 필러 시술에서도 기술력을 인정받고 있다.아이에이치의원 황정후 대표원장은 SCI급 학술지 논문 게재와 의료 관련 특허를 보유한 전문가로, 울쎄라와 써마지 등 복합 리프팅 시술 분야에서도 차별화된 시술 결과를 선보이며 국내외에서 전문성을 인정받고 있다.황정후 대표원장은 “획일적인 미의 기준에서 벗어나 각 개인이 가진 고유한 매력을 자연스럽게 살리는 것이 아이에이치의원이 추구하는 의료 철학”이라며 “앞으로도 정교한 의료 기술과 축적된 임상 경험을 바탕으로 환자들에게 가장 자연스럽고 균형 잡힌 아름다움을 제공하겠다”고 말했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com