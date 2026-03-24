[2026 올해의 뷰티 브랜드파워 1위] ‘Care for Tomorrow’ 두피 홈케어 브랜드, 민트리

민트리가 ‘2026 올해의 뷰티 브랜드파워 1위’ 탈모케어 부문을 3년 연속 수상했다.민트리는 두피를 ‘피부 관리의 시작점’으로 정의하며 집에서 쉽게 할 수 있는 두피 홈케어 루틴을 제안한다.대표 제품인 ‘민트리 스파클링 스칼프 스케일러’는 미세 탄산 버블 포뮬러를 적용해 두피에 쌓인 피지와 노폐물을 세정하는 제품으로, 자극 부담을 낮춘 두피 스케일링으로 자리 잡았다.아울러 ‘민트리 헤어밸런싱 스칼프먼트’의 경우, 세정 이후 두피 유·수분 밸런스를 맞춰주는 두피팩 겸용 헤어 트리트먼트로 실리콘과 인공향료를 무첨가해 두피 환경을 안정적으로 관리하고 모발까지 관리하는 데 초점을 맞췄다.이외에도 ‘민트리 스칼프 퓨리파이 마사져’는 유연한 2중 솔기 구조 설계를 적용해, 물리적 마사지와 세정 보조 효과를 동시에 구현한 제품이다. 소비자 리뷰를 통해 ‘두피 자극 완화’와 ‘세정력 보완’ 측면에서 긍정적 반응을 얻으며 브랜드 시그니처 제품으로 자리매김하고 있다.민트리 강혜림 이사는 “올해로 3년 연속 수상은 고객이 일상에서 체감할 수 있는 두피 건강 솔루션을 지속해서 제안해 온 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 제품력과 고객 경험을 최우선에 두고, 더욱 다양한 제품과 서비스를 선보여 고객과의 접점을 넓혀 나갈 계획”이라고 수상 소감을 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com