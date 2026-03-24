[2026 올해의 뷰티 브랜드파워 1위] 이너뷰티 전문 브랜드, 바이퀸(VIQUEEN)

바이퀸(VIQUEEN)이 ‘2026 올해의 뷰티 브랜드파워 1위’ 이너뷰티 부문을 3년 연속 수상했다.바이퀸은 일상에서 간편하게 건강을 관리할 수 있는 다양한 이너뷰티 아이템을 선보여 왔다. 특히 올해는 스테디셀러인 ‘데일리 유기농 레몬즙’을 비롯해, 100% 미국산 원물을 담은 ‘데일리 블루베리즙’, 고함량 액상 제형의 ‘파워업 알부민 골드’ 등 건강과 편의성을 모두 잡은 신제품들을 잇달아 출시했다.또한 바이퀸은 생활용품 브랜드 ‘바이퀸홈(VIQUEEN HOME)’을 론칭, 이를 통해 단순한 건강식품을 넘어 고객의 일상 전반을 케어하는 라이프스타일 브랜드로 성장하고 있다. 철저한 원료 선별과 소비자 중심의 제품 설계는 바이퀸이 단기간에 이너뷰티 시장의 강자로 자리매김한 핵심 동력으로 꼽힌다.관계자는 “올해로 3년 연속 수상은 변함없이 신뢰를 보내준 고객들 덕분”이라며 “앞으로도 소비자의 목소리에 귀를 기울이고 끊임없이 연구하여 한국을 넘어 세계로 뻗어 나가는 글로벌 이너뷰티 전문 브랜드로 거듭나겠다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com