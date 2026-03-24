[2026 올해의 의료 브랜드파워 1위] 적외선 홈케어 전문 브랜드, 산타시트

산타시트가 ‘2026 올해의 의료 브랜드파워 1위’ 좌욕기 부문을 3년 연속 수상했다.산타시트는 단순한 생활 가전을 넘어 PBM(Photobiomodulation, 광생체조절) 의료 기술을 기반으로 좌욕기 시장의 기술 혁신을 주도하는 브랜드다. PBM 기술은 의료·학술 분야에서 폭넓게 연구·활용되는 광 기반 기술로, 현재 9,000건 이상의 학술 논문과 1,000건 이상의 임상 연구 사례가 보고된 바 있다. 이처럼 산타시트는 연구를 기반한 검증된 기술을 제품 설계에 반영해 근+원적외선 에너지가 깊은 부위까지 도달하도록 고도화한 차별화된 홈케어 솔루션을 제공하고 있다.또한 4년 전 미국 FDA 공식 등록을 마친 데 이어 2026년 올해까지 연속 등록을 유지하며 글로벌 수준의 안전성과 신뢰도를 입증하고 있다. 시장 데이터 측면에서도 현재까지 40,000건 이상의 누적 판매량과 10,000건 이상의 고객 실사용 리뷰를 확보하고 있다.이외에도 한국산후조리원연합회와의 공식 업무협약(MOU)을 통해 온라인을 넘어 오프라인 산후 케어 시장까지 점유 범위를 확대하고 있다.산타시트 관계자는 “3년 연속 수상은 PBM 기술에 대한 신뢰와 고객들의 실제 경험이 만들어낸 결과”라며 “올해 한층 더 강화된 기술력을 집약한 신제품 ‘하이퍼케어(HyperCare)’를 출시해 홈케어의 기준을 한 단계 더 높이고자 한다. 앞으로도 검증된 데이터만을 바탕으로 고객의 건강한 삶을 위한 혁신을 멈추지 않겠다”고 소감을 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com