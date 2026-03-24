[2026 올해의 건강기능식품 브랜드파워 1위] 건강기능식품 브랜드, 라이프닝

라이프닝이 ‘2026 올해의 건강기능식품 브랜드파워 1위’ 장건강 부문을 4년 연속 수상했다.라이프닝은 ‘진정한 아름다움은 건강한 몸에서부터 시작한다’는 철학을 바탕으로, 생동감 넘치는 건강한 일상을 지향하는 (주)리만코리아의 건강기능식품 브랜드다.베스트셀러인 ‘라이프닝 딥톡 플러스’는 차전자피 식이섬유와 아연을 함유한 환 제형 건강기능식품으로, 원활한 배변 활동과 정상적인 면역 기능을 동시에 케어할 수 있도록 설계된 제품이다. 여기에 독점 부원료 4종인 ▲RK발효컴파운드 ▲식물추출혼합분말-RK103 ▲식물추출혼합분말-RK101 ▲꽃송이버섯발효추출분말을 배합했으며, 개별 스틱 포장으로 휴대성과 위생성을 높였다.특히 해당 제품은 한국뿐 아니라 미국, 캐나다, 홍콩 등 글로벌 시장에서도 꾸준한 판매 성과를 기록하고 있다.아울러 라이프닝은 최근 장 건강 포트폴리오를 한층 강화하기 위해 신바이오틱스 제품 ‘밸런스 바이옴’을 새롭게 선보였다. ‘밸런스 바이옴’은 한국인 인체 유래 특허 비피더스균 4종과 리만코리아가 자체 연구·개발에 성공한 ‘자이언트 병풀 유래 유산균’을 결합한 것이 특징이다. 대장에서 작용하는 비피더스균과 소장에서 활동하는 락토바실러스균을 함께 배합해 장 전체를 아우르는 토탈 케어를 구현했다.또한 유산균 증식과 유해균 억제, 원활한 배변활동 및 장 건강 개선에 도움을 줄 수 있는 기능성을 갖췄으며, 투입균수 800억 CFU, 보장균수 100억 CFU를 확보해 제품 안정성과 신뢰도를 높였다. 자일로올리고당, 치커리뿌리추출물분말, 난소화성덱스트린 등 프리바이오틱스를 부원료로 배합한 신바이오틱스 설계를 적용했고, 100% 식물성 캡슐과 5無 첨가물, 공기·습기·빛을 차단하는 특수 포장을 통해 품질 완성도를 강화했다.리만코리아 관계자는 “4년 연속 수상이라는 성과에 안주하지 않고, 차별화된 원료 연구를 바탕으로 소비자에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.박정원 기자 jason201477@hankyung.com