[2026 올해의 헬스케어 브랜드파워 1위] K-이너뷰티 브랜드, 푸드올로지

푸드올로지가 ‘2026 올해의 헬스케어 브랜드파워 1위’ 클렌즈 주스 부문을 4년 연속 수상했다.웰니스에 대한 소비자 관심이 높아지면서 ‘마시는 뷰티’, ‘먹는 건강관리’로 대표되는 이너뷰티 시장이 빠르게 성장하는 가운데, 푸드올로지는 차별화된 제품 철학과 탄탄한 라인업으로 시장 내 입지를 강화해 왔다.푸드올로지는 ‘몸속 밸런스를 회복하고 건강한 아름다움을 완성한다’는 브랜드 철학 아래, ▲톡스올로지 클렌즈 48시간 ABC주스 ▲톡스올로지 클렌즈 48시간 CCA주스 등 공복 클렌즈주스와 식전 섭취용 그린 샐러드주스 ▲그린올로지 샐러드 48시간 ▲지중해 오일만 클렌즈 등과 같이 젤리, 티, 샷 등 다양한 포맷의 제품을 통해 일상 속 균형 있는 건강 루틴을 제안하고 있다.불필요한 것은 비우고 필요한 영양은 채워주는 목적별·단계별 클렌징 라인업은, 단순한 체중 감량을 넘어 건강하고 가벼워지는 자기관리 습관을 만들어준다는 점에서 소비자들로부터 높은 호응을 얻고 있다.푸드올로지 관계자는 “앞으로도 몸과 마음의 균형을 함께 생각하는 브랜드로서, 더 많은 분들이 건강하고 아름다운 일상을 만들어갈 수 있도록 진정성 있는 제품과 루틴을 제안해 나가겠다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com