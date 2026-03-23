서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있는 모습. 2026.1.6 사진=연합뉴스

1500원을 넘어선 환율 폭등세를 잡기 위해 정부와 증권가가 ‘국내시장복귀계좌(이하 RIA)’라는 강력한 카드를 꺼내 들었다.23일 금융투자업계에 따르면 이날 20여 개 증권사가 해외 주식 매도 자금의 원화 전환을 우도하는 RIA 상품을 일제히 출시한다.RIA의 핵심은 세제 혜택이다. 해외 주식을 팔고 그 자금으로 국내 주식에 1년 이상 투자할 경우 5월 말까지 매도분에 대해 양도소득세를 100% 면제해준다. 7월 말까지는 80% 연말까지는 50%다.단 세제 혜택만 챙기고 다시 해외 주식을 사는 ‘체리피킹’을 막기 위해 연재 재매수 시 공제 규모가 줄어드는 장치도 마련됐다.시장 전문가들은 이번 조치가 달러 매고 수요를 자극해 환율 상승 압력을 완화할 것으로 보고 있다.실제로 2016년에 유사한 정책을 시도했던 인도네시아는 해외 자산의 12%가 복귀하며 자국 통화 강세를 이끌어 낸 바 있다.임정은 KB증권 연구원은 “단기 차익 중심의 개인 수급을 중장기 투자로 전환시키는 ‘락인(Lock-in) 효과’를 유도할 것”이라며 “국내 증시 변동성을 완화하고 하방 지지력을 강화하는 버팀목이 될 것”이라고 전망했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com