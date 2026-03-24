[2026 올해의 건강기능식품 브랜드파워 1위] 고기능 헬스케어 브랜드, 헬스헬퍼

헬스헬퍼가 ‘2026 올해의 건강기능식품 브랜드파워 1위’ 다이어트 보조제 부문을 4년 연속 수상했다.이커머스 기업 넥스트플레어어가 전개하는 헬스헬퍼는 현대인들의 건강한 라이프스타일과 일상 속 지속가능한 관리를 위해 최적화된 건강관리 제품을 선보이고 있는 헬스케어 브랜드다.헬스헬퍼의 대표 제품인 ‘맥스컷’ 시리즈는 지속적인 연구개발과 제품 리뉴얼, 신소재를 활용한 신제품 출시 등을 통해 다이어트 보조제 시장에서 입지를 강화하고 있다.‘맥스컷 프로 크롬’은 체지방 감소 및 혈당 상승 억제 기능을 식약처에서 인정받은 제품으로 하루 2번, 식후 3알 섭취하는 제품이다. ‘맥스컷 에메랄드워터’는 체지방 감소와 운동으로 인한 피로 개선 및 배변활동에 도움을 줄 수 있는 워터믹스 제형의 제품이다. 이와 함께 젤리 제형의 다이어트 보조제 ‘맥스컷 컷팅 젤리’, 음식에 간편히 뿌려먹는 ‘맥스컷 파우더’ 등 다양한 라인업을 갖추고 있다.헬스헬퍼는 최근 철저한 자기관리와 꾸준한 운동 루틴으로 프로페셔널한 이미지의 전 이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈을 신규 모델로 발탁하며, 다양한 프로모션과 광고 콘텐츠를 통해 브랜드 인지도를 확대하고 있다.헬스헬퍼 관계자는 “앞으로도 고객들의 웰니스 라이프스타일과 지속가능한 건강관리를 위해 더욱 진정성 있는 헬스케어 브랜드로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com