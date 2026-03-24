[2026 올해의 프랜차이즈 브랜드파워 1위] 프리미엄 힐링 테라피 브랜드, 더하노이풋앤바디

더하노이풋앤바디가 ‘2026 올해의 프랜차이즈 브랜드파워 1위’ 테라피샵 부문을 5년 연속 수상했다.더하노이풋앤바디는 프리미엄 힐링 테라피 브랜드로, 편안한 공간에서 전문적인 테라피 서비스를 제공하는 것이 특징이다. 체계적인 관리 프로그램과 표준화된 매장 운영 시스템을 통해 고객에게 안정적인 서비스 경험을 제공하며 브랜드 인지도를 꾸준히 확대해 나가고 있다.특히 최근 웰니스 및 힐링 산업에 대한 관심이 높아지면서 테라피 및 마사지 관련 서비스에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있는 가운데, 현재 더하노이풋앤바디는 전국 130여 개 가맹 계약을 체결, 가맹점과의 동반 성장을 위한 다양한 운영 지원 시스템을 구축해 안정적인 브랜드 운영을 이어가고 있다. 최근에는 소형 매장 모델인 30평대 매장도 처음으로 선보이며 다양한 창업 형태를 제시하는 등 입지와 상권 특성에 맞는 유연한 매장 운영도 가능해졌다.더하노이풋앤바디는 올해 골프장 입점 사업도 새롭게 시작한다. 첫 입점은 서산수CC로 예정돼 있으며, 향후 다양한 골프장과의 협력을 통해 골프장 이용객을 위한 프리미엄 테라피 서비스를 확대해 나갈 계획이다.이외에도, 오는 4월 부산 벡스코(BEXCO)에서 개최되는 창업박람회에도 참가해 브랜드 경쟁력과 가맹 운영 시스템을 소개하고 영남권 예비 가맹점주들을 대상으로 창업 상담 및 가맹 정보를 제공할 계획이다.관계자는 “앞으로도 고객 만족을 최우선 가치로 삼아 서비스 품질과 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com